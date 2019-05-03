فالنسيا يدين أداء جماهيره تحية النازية

أدان فالنسيا أداء عدد محدود من جماهيره تحية النازية وتقليد أصوات القردة خلال المباراة على أرض آرسنال في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس.

وفاز آرسنال 3-1 على الفريق الإسباني الذي يحاول تحديد هوية الجماهير المتورطة في الواقعة.

وقال النادي الإسباني في بيان اليوم الجمعة: “فالنسيا يدين علنية ويعرب عن رفضه الشديد وعدم تسامحه مطلقاً كما هي عادته مع تصرفات بعض الجماهير التي من الواضح انها لا تمثل فالنسيا”.

وقال الاتحاد القاري للعبة إنه يراجع تقارير المباراة.

وقالت منظمة كيك إت أوت البريطانية المناهضة للتمييز في بيان: “هذه الإشارات العنصرية الصارخة صادمة ولا تغتفر، نأمل أن تنجح الجهات المعنية في تحديد الجناة واتخاذ أشد عقوبة ممكنة ضدهم، لا يوجد مكان لأي شكل من أشكال التمييز في كرة القدم أو المجتمع”.