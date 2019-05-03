رونالدو ونشاطات خارج الملاعب

أكد نجم كرة القدم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الذي افتتح أخيراً مركزاً طبياً في العاصمة الإسبانية مدريد لعلاج مشاكل الشعر، إنه يرغب في توفير المزيد من فرص العمل للإسبان رغم المشاكل التي شهدتها السنوات الماضية بينه وبين وزارة الخزانة الإسبانية.

وأعرب نجم ريال مدريد الإسباني سابقاً، عن أسفه وحزنه لهؤلاء الذين ينتظرون باهتمام بالغ أن يهدر ركلة جزاء أو أن يفشل في مباراة مهمة.

وقال رونالدو في مقابلة مع مجلة آيكون: “الإسبان عاملوني جيداً، أردت أن أوفر لهم بعض فرص العمل بغض النظر عن مشاكلي مع وزارة الخزانة، حياتي كتاب مفتوح، وأسير برأس مرفوعة، أعلم أن الناس يحبونني، ويعلمون أنني قدمت كثيراً للنادي كما أن النادي منحي الكثير.. في الشوارع، يقولون لي: كريس، عد لبيتك، هذا البيت ملكك دائماً، أحب أن أسمع هذا”.

وعن نظرة الناس إليه، استبعد أن يكون مثل “الإنسان الآلي” في نظر الناس ولكنهم يرونه “شخص لا يعاني من المشاكل ولا يمكن أن يشعر بالحزن ولا يمكن أن تكون لديه مخاوف”.

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وأشار إلى أن البعض يرون صعوبة في أن يسقط أو يحزن هذا الشخص الذي يمتلك الملايين من اليورو.

وقال: “يجب أن يتفهم أن الناس لا يفكرون مثلك، بعض الناس يترقبون بالبندقية أن يسقط كريس في مباراة حاسمة أو يهدر ضربة جزاء، ولكن هذا جزء من الحياة ويجب أن أكون مستعداً له”.

واعترف رونالدو بأن هذا الأمر يكون مزعجاً ومرهقاً في بعض الأحيان لأنه “يبدو أنك يجب أن تكون متميزاً في كل عام تحت هذه الضغوط”.