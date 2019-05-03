تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع فرجاني ساسي في تونس قبل مواجهة النجم الساحلي

عقد أمير مرتضي المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك جلسة مع التونسي فرجاني ساسي في فندق إقامة بعثة الفريق التى وصلت تونس اليوم الجمعة. واطمأن أمير مرتضى خلال الجلسة علي فرجاني ساسي وبرنامج التأهيل الذى يخضع له في تونس للتعافي من الإصابة. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي مساء الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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