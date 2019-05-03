فالفيردي: نعلم قدرة ليفربول على العودة وسنواجه سيلتا فيجو بتشكيل مختلف

أكدت إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، أنه سيجري تغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة سيلتا فيجو غدًا السبت، في التاسعة إلا الربع مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.
وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، " سنقوم بإجراء تغييرات لأنها ضرورية لإراحةاللاعبين، لكننا نرغب في إضافة ثلاث نقاط جديدة أمام سيلتا فيجو".
وتحدث عن مباراة فريقه المرتقبة أمام ليفربول يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، " حققنا نتيجة جيدة في مباراة الذهاب، لكننا
وتطرق فالفيردي في حديثه عن سيليسين حارس مرمي الفريق معلقًا، "بالطبع من الممكن مشاركته في مباريات الدوري الثلاث المتبقية، لكن علينا عدم إجراء تغييرات كثيرة كي نحقق الفوز في المباريات المتبقية".
الهولندي سيليسين حارس مرمي برشلونة أكدت عدة تقارير أنه يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق بسبب قلة المشاركة في مباريات النادي الكتالوني.
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