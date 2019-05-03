الاتحاد يفوز على الأهلي ويحرز المركز الثالث بدوري سوبر السلة

حقق فريق الاتحاد لكرة السلة المركز الثالث في دوري السوبر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 87 – 79 في المواجهة التي جمعت بينهمااليوم الجمعة
وخاض الاتحاد المباراة بفريق 20 سنة ليحقق مفاجأة من العيار الثقيل ويفوز على الأهلي بكامل نجومه
وكان مجلس إدارة الاتحاد قد اتخذ قرارًا بمشاركة فريق 20 سنة بدلًا من الفريق الأول في المباراة كمكافأة لهم على فوزهم ببطولة الجمهورية.
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