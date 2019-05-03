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أتلتيكو مدريد مهتم بضم أوتامندي في الصيف

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يبحث نادي أتلتيكو مدريد عن تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الدفاع خلال الصيف المقبل وذلك عقب رحيل ثنائي الفريق.

وأكدت التقارير أن ديجو جودين سوف ينتقل إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي كما

سيرحل لوكاس هيرنانديز إلى بايرن ميونخ الألمانى.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن أتلتيكو يدرس العديد من البدائل لتعزيز خط دفاع الفريق من بينهم اللاعب الأرجنتيني

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نيكولاس أوتاميندى لاعب مانشستر سيتي، الذي يقترب من الرحيل عن فريقه في الصيف بسبب عدم المشاركة في المباريات وخروجه من حسابات جورديولا.

وسبق للاعب الارجنتيني أن شارك في عندما كان لاعبا لفريق فالنسيا قبل أن يرحل في 2015 للسيتي مقابل 28.5مليون استرليني.

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