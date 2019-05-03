أتلتيكو مدريد مهتم بضم أوتامندي في الصيف

يبحث نادي أتلتيكو مدريد عن تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الدفاع خلال الصيف المقبل وذلك عقب رحيل ثنائي الفريق.
وأكدت التقارير أن ديجو جودين سوف ينتقل إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي كماسيرحل لوكاس هيرنانديز إلى بايرن ميونخ الألمانى.
وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن أتلتيكو يدرس العديد من البدائل لتعزيز خط دفاع الفريق من بينهم اللاعب الأرجنتيني
وسبق للاعب الارجنتيني أن شارك في الدوري الإسباني عندما كان لاعبا لفريق فالنسيا قبل أن يرحل في 2015 للسيتي مقابل 28.5مليون استرليني.
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