الطيران يتقدم على وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق الطيران الشوط الأول متقدمًا على وادي دجلة بهدف دون رد في المواجهة التي تجمع الفريقين الآن على ملعب

نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر لحسم لقب الدوري.

سجل هدف الشوط نورا عبد الحميد

في الدقيقة 34 بعدما انفردت بالمرمى وقادت بتسديد كرة قوية سكنت شباك وادي دجلة.

وشهد الشوط الأول توقف المبارة أكثر من مرة وذلك بسبب الاحتكاكات بين لاعبات الفريقين.