الطيران يتقدم على وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق الطيران الشوط الأول متقدمًا على وادي دجلة بهدف دون رد في المواجهة التي تجمع الفريقين الآن على ملعبنادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر لحسم لقب الدوري.
سجل هدف الشوط نورا عبد الحميد
وشهد الشوط الأول توقف المبارة أكثر من مرة وذلك بسبب الاحتكاكات بين لاعبات الفريقين.
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