جوارديولا: لا بديل عن الفوز أمام ليستر سيتي

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على صعوبة مواجهة الفريق المقبلة أمام ليستر سيتي يوم الاثنين في الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقال مدرب مانشستر سيتي خلال الموتمر الصحفي للمباراة: "فريق يمتلك إمكانيات مذهلة والمواجهة ستكون بمثابة نهائي بالنسبة لنا".
وأضاف بيب: "أتمنى أن تساعدنا الجماهير يوم الاثنين المقبل، واختتم: لنقوم بما
ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليستر سيتي يوم الاثنين المقبل على ملعب استاد الاتحاد معقل الفريق السماوي بشعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على صدارته للدوري والاقتراب خطوة من اللقب.
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