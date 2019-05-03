فتحي السيد يرحل عن منية سمنود

تقدم فتحي السيد المدير الفني لفريق منية سمنود أحد أندية الدرجة الثالثة باعتذار رسمي لأحمد الإمام رئيس النادي برحيله عن تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة دون إبداء أسباب. وشهدت الفترة التي قضاها فتحي السيد طفرة كبيرة في صفوف الفريق أبرزها الوصول لدور الـ٣٢ من كأس مصر الموسم الماضي والخسارة أمام الزمالك في الدقيقة ٨٤ بالإضافة إلي تكوين فريق قوي قد ينافس بقوة الموسم المقبل علي الصعود للممتاز ب . يذكر أن كابرال تلقي عروضًا لقيادة فرق لدوري القسم الثاني الممتاز ب لمجموعة القاهرة ولم يستقر علي أحدها حتي الآن بالرغم من قربه بقوة من قيادة الشمس القاهري .

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