دخل اللاعب الجزائري ياسين إبراهيمي لاعب نادي بورتو البرتغالي دائرة اهتمامات نادي إسي ميلان لضم اللاعب خلال الصيف المقبل. أكدت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن اللاعب ياسين إبراهيمي مرشح إلي الانضمام لصفوف إسي ميلان، حيث يسعى النادي الإيطالي لتعزيز صفوفه . وأشارت الصحيفة إلى أن عقد اللاعب الجزائري يقترب من الانتهاء ويفكر بجدية في خوض تجربة جديدة ومغادرة الدوري البرتغالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم بورتو يقترب من ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.