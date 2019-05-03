وزير الرياضة يعد بحل مشاكل مراكز الشباب والأندية بالنوبة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية النوبية، حيث استمع إلي مطالبهم واحتياجاتهم من ملاعب نجيل صناعي وأكليرك، وكذلك حل بعض المعوقات التي تواجه مراكز الشباب والأندية في الدوريات المختلفة. نجيل صناعي وأكليرك، وكذلك حل بعض المعوقات التي تواجه مراكز الشباب والأندية في الدوريات المختلفة. وقد وعدهم بزيارة وجولة تفقديه خاصة لمراكز شباب النوبة وتوفير الدعم اللازم وإزالة كافة المعوقات لهذه المراكز والأندية. جاء هذا اللقاء على هامش حضوره لختام دوري مراكز الشباب بمحافظة أسوان.

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