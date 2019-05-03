وزير الشباب ومحافظ أسوان يشهدان فعاليات المؤتمر الصحفي لختام دوري مراكز الشباب

انطلق منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي لختام دوري مراكز الشباب، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والذي تقام فعالياته بالمدينة الشبابية بأسوان ، ويمثل طرفي النهائي المرتقب فريقي مركز شباب سنتريس ومركز شباب فيصل علي ملعب استاد أسوان الدولي في السابعة من مساء اليوم.

وأكد صبحي علي لقائه واحتفاله بهذه النسخة من الدوري في محافظة أسوان كونها عاصمة الشباب الأفريقي، ووجه صبحي الشكر لكافة العاملين والقائمين علي العمل بالنسخة الحالية من الدوري.

وأشار وزير الرياضة إلي حرص الوزارة في وضع بنود تتماشي مع دوري مراكز الشباب حتي يستمر علامة مضيئة في تاريخ مراكز شباب مصر ، إلي جانب الاهتمام بكافة الألعاب الأخري .

وذكر أيضاً قيام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ مهرجان إبداع مراكز الشباب النسخة

الأولي هذا العام باعتبار مراكز الشباب هي قلب مصر ، مضيفاً أن الاهتمام سيتزايد بمراكز الشباب بشكل أكبر ، ويؤكد علي زيادة الجوائز المقدمة العام المقبل.

وفي المقابل قال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أن الفائز من المباراة النهائية هي محافظة أسوان بما تشهده من روح رياضية عالية وحدث كبير، ووجه إبراهيم الشكر لوزير الشباب والرياضة علي تشريفه واحتفاله بنسخة الدوري بأسوان .

Advertisements

فيما عبرت النائبة مي محمود وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن شكرها وإمتنانها لوزير الشباب والرياضة علي اهتمامه ودعمه المستمر لكافة قضايا الشباب والرياضة .

ومن جانبه قال خالد كامل مدير البطولة علي الثقة الغالية للدكتور أشرف صبحي في

قرارات اللجنة المنظمة والحرص السياسي وإصراراه علي إقامة المباراة في أسوان عاصمة الشباب الأفريقي وفي ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي .

حضر المؤتمر رمزي هندي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، ومحمود مرزا رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، الكابتن خالد كامل مدير دوري مراكز الشباب النسخة السادسة، ومحمد غريب المدير التنفيذي للبطولة، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة.

وفي سياق آخر ، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية النوبية، حيث استمع إلي مطالبهم واحتياجاتهم من ملاعب نجيل صناعي وأكليرك، وكذلك حل بعض المعوقات التي تواجه مراكز الشباب والأندية في الدوريات المختلفة. وقد وعدهم بزيارة وجولة تفقدية خاصة لمراكز شباب النوبة وتوفير الدعم اللازم وإزالة كافة المعوقات لهذه المراكز والأندية.

يذكر أن وقد شارك بالدوري 598 مركزَ شباب من كافة محافظات الجمهورية، وأقيمت 6000 مباراة علي 284 ملعبًا، وأحرز اللاعبون 20453 هدفًا، ومشاركة تحكيمية ل 18000 حكم، و 2950 جهازًا فنيًّا إداريًّا ، و 18000 ألف لاعب .

منطقة المرفقات