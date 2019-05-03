تأهل أبو القاسم وحمزة إلى دور ال 64 في كأس العالم لسلاح الشيش

نجح لاعبا منتخب مصر علاء أبو القاسم والصاعد محمدحمزة فى التأهل إلى دور ال 64 لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقامة حاليًّافى مدينة سانت بطرسبرج فى روسيا . ويلعب أبو القاسم فى هذا الدور مع الألمانى
وطالب رئيس اتحاد السلاح عبدالمنعم الحسينى اللاعبين بضرورة بذل أقصى الجهد من أجل الوصول لأبعد مدى فى البطولة .
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