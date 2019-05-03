رياضة | مانشستر يونايتد يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقرر الاستغناء عن نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في الاستغناء عن التشيلي أليكسيس سانشيز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن مانشستر يونايتد مستعد لدفع 13 مليون جنيه إسترليني لسانشيز من أجل الموافقة على الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سانشيز متبقي في عقده 26 مليون جنيه إسترليني مع مانشستر يونايتد الذي يرغب في دفع نصف راتبه للرحيل عن الفريق.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يرغب في بيع سانشيز خارج إنجلترا في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل التعاقد مع صفقات جديدة.

يذكر أن سانشيز انضم لمانشستر يونايتد في يناير 2018 من آرسنال لكنه لم يقدم أي مستوى جيد مع الفريق بالرغم من حصوله على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا كأعلى لاعب في البريميرليج.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن سانشيز لديه عروض من إنتر ميلان ويوفنتوس من أجل الانتقال لهم في الصيف المقبل.