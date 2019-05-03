رياضة | فرمان ميسي يقرب هذا اللاعب من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان ميسي يقرب هذا اللاعب من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحيفة إنجليزية اليوم الجمعة مفاجأة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول .

وذكرت شبكة "فوكس سبورتس" أن الدولي المصري محمد صلاح اتخذ قرارا بالانضمام إلى برشلونة الإسباني بداية من الموسم القادم.

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وقالت الشبكة إن الفرعون المصري تحدث مع الأرجنتيني ليونيل ميسي وأكد له أنه سيقدم المستويات الكبيرة وسيواصل التألق مع برشلونة في حال الانضمام إليه في الفترة المقبلة.

وأكدت الشبكة الإنجليزية نقلا عن موقع "دياريو جول" الإسباني إن صلاح سينتقل إلى برشلونة في حال كانت هناك صفقة تبادلية بانضمام الفرنسي عثمان ديمبلي إلى ليفربول.