رياضة | مكرم اللقام: النجم سيخوض مبارياته المقبلة على ملعب سوسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكرم اللقام: النجم سيخوض مبارياته المقبلة على ملعب سوسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مكرم اللقام رئيس لجنة الشباب والرياضة في سوسة عن الموقف النهائي لملعب مباراة النجم الساحلي أمام الزمالك المقرر لها يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وأكد مكرم في تصريحات لـ"الصباح نيوز" التونسية أنه تم الاتفاق على خوض النجم لقاءاته حتى نهاية الموسم الجاري على الملعب الأوليمبي بسوسة، مشيرًا إلى أن "الفيراج" سيستقبل الجماهير بشكل طبيعي في لقاء الأحد المقبل.

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وتابع "تم الاتفاق على حضور 15 ألف متفرج لمباراة الزمالك".

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية انتهى لمصلحة الزمالك بهدف نظيف.