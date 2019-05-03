رياضة | استقبال خاص لحمدي النقاز في تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقبال خاص لحمدي النقاز في تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسئولو النجم الساحلي باستقبال خاص لحمدي النقاز لاعب الفريق السابق، والزمالك الحالي، بالورود فور وصوله إلى تونس مع البعثة البيضاء.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مطار المنستير بتونس قادمة من القاهرة، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي بعد غد الأحد، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في رحلة استغرقت نحو حوالي ثلاث ساعات.

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ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي بعد غداً الأحد، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب الأولمبي بمدينة سوسة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الإسكندرية يوم الأحد الماضي، انتهت بهدف نظيف لصالح الزمالك، أحرزه محمود عبدالمنعم "كهربا".