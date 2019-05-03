رياضة | أخصائي الألومنيوم يشارك بالمؤتمر الإفريقي للطب الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخصائي الألومنيوم يشارك بالمؤتمر الإفريقي للطب الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك أحمد عزت محمد، أخصائي العلاج الطبيعى، بفريق نادي الألومنيوم، بالمؤتمر الإفريقي للطب الرياضي، في نسخته ال30، الذي انطلق صباح أمس الخميس، واستمر لمدة يومين ، تحت عنوان (التحديات والمستجدات في الطب الرياضي )، والذي تنظمه الإدارة المركزية للطب الرياضي، برئاسة الدكتور خالد مسعود، وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي.

وشهد المؤتمر، تواجد العديد من علماء الاصابات الرياضية، وكبار أساتذة الطب الرياضي، الذين قدموا آخر ما وصل اليه الطب الرياضي الحديث، في مختلف دول العالم.

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وشارك بالمؤتمر أكثر من 100 أخصائي على مستوى الأندية المصرية، وجاء نصيب محافظة قنا، بمشاركة الثلاثي، أحمد حسن سليم أخصائي نادي الدرعية بالمملكة العربية السعودية، وأحمد عزت محمد أخصائي نادي الألمونيوم، وعصام عبدالحميد محمد، أخصائي نادي الشبان بقنا.

حصل المشاركون، في نهاية المؤتمر، على شهادة معتمدة، من الاتحاد للطب الرياضي، ووزير الشباب والرياضة الإفريقي .