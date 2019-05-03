رياضة | نجوم بورتو يزورون كاسياس في المستشفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم بورتو يزورون كاسياس في المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي سيرجيو كونسيساو اليوم الجمعة، إن لاعبي الفريق يعتزمون زيارة زميلهم حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس في المستشفى في وقت لاحق اليوم.

وكان كاسياس، حارس المرمى السابق للمنتخب الإسباني وفريق ريال مدريد، قد نقل إلى المستشفى أمس الأول الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال التدريبات.

وخضع كاسياس لإجراء قسطرة بسبب انسداد شريان يميني، وقال كونسيساو إنه يتعافى بشكل جيد.

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وقال كونسيساو في مؤتمر صحافي: "كنا نشعر بالقلق لكن إيكر يتعافى بشكل جيد، للأسف هذه الأشياء هي جزء من الحياة".

وأضاف المدرب أن الفريق شعر بصدمة إزاء ما حدث، لكنه في الوقت نفسه أظهر صلابة وتضامناً كبيرين.

وانضم كاسياس إلى بورتو في عام 2015 وجدد عقده مع النادي أخيراً، وذلك بعد أن قضى 16 موسماً مع ريال مدريد، الذي توج معه بلقب الدوري الإسباني 5 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

