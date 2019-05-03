رياضة | سولشاير: نتعرض لإغراءات من وكلاء اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: نتعرض لإغراءات من وكلاء اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أن هناك لاعبين مميزين يسعون دائمًا للانضمام إلى الأولد ترافورد، بغض النظر عن المنافسة الأوروبية.

وقال سولشاير في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي: "في التخطيط طويل الأجل، علينا أن نفكر في حقيقة أننا قد نكون مشاركين في دوري أبطال أوروبا العام المقبل".

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وتابع: "ستندهش من عدد الوكلاء الذين يروجون للاعبيهم، إنه يشبه إخبارنا أن لاعبيهم، عملائهم، يحبون أن يكونوا جزءًا من مان يونايتد في المستقبل".

وأضاف: "في المرة الأخيرة التي فشل فيها يونايتد في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، في 2015/2016، قام النادي بـ4 تعاقدات في سوق الإنتقالات الصيفية التي تلت ذلك: إريك بايلي، وزلاتان إبراهيموفيتش، وهينريك مختاريان وبول بوجبا".

وأكمل: "هذا مجرد إغراء مان يونايتد، لأنهم اللاعبون المرتقبون يعرفون الإمكانيات هنا، وحجم النادي، وأننا، في النهاية، سنعود إلى أيام جيدة".