رياضة | رئيس الرجاء يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الرجاء يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي سعد صندوق رئيس نادي الرجاء المطروحي ما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب نادي الزمالك بالتعاقد مع إبراهيم رخا لاعب الفريق وأكد أنه لم يحدث أي مفاوضات مع النادي بخصوص هذا الموضوع.

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وطالب أبو صندوق وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل كتابة أي أخبار وأكد أنه في حالة وصول أي عروض لأي لاعب تليق به وبنادي الرجاء سيتم دراستها جيدا والبت فيها فورا.

يذكر أن نادي الرجاء تعاقد مؤخرا مع هاني العقبي مديرا فنيا للفريق ويسعي الفريق للصعود الموسم القادم للدوري الممتاز.