رياضة | وزير الرياضة ومحافظ أسوان يشهدان فعاليات المؤتمر الصحفي لختام دوري مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة ومحافظ أسوان يشهدان فعاليات المؤتمر الصحفي لختام دوري مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي لختام دوري مراكز الشباب، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والذي تقام فعالياته بالمدينة الشبابية بأسوان ، ويمثل طرفي النهائي المرتقب فريقي مركز شباب سنتريس ومركز شباب فيصل علي ملعب استاد أسوان الدولي في السابعة من مساء اليوم.

وأكد صبحي علي لقائه واحتفاله بهذه النسخة من الدوري في محافظة أسوان كونها عاصمة الشباب الأفريقي ، ووجه صبحي الشكر لكافة العاملين والقائمين علي العمل بالنسخة الحالية من الدوري .

وأشار وزير الرياضة إلي حرص الوزارة في وضع بنود تتماشي مع دوري مراكز الشباب حتي يستمر علامة مضيئة في تاريخ مراكز شباب مصر ، إلي جانب الإهتمام بكافة الألعاب الأخري .

وذكر أيضاً قيام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ مهرجان إبداع مراكز الشباب النسخة الأولي هذا العام بإعتبار مراكز الشباب هي قلب مصر ، مضيفاً أن الأهتمام سيتزايد بمراكز الشباب بشكل أكبر ، ويؤكد علي زيادة الجوائز المقدمة العام المقبل .

وفي المقابل قال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أن الفائز من المباراة النهائية هي محافظة أسوان بما تشهده من روح رياضية عالية وحدث كبير ، ووجه إبراهيم الشكر لوزير الشباب والرياضة علي تشريفه وأحتفالة بنسخة الدوري بأسوان.

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فيما عبرت النائبة مي محمود وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن شكرها وإمتنانها لوزير الشباب والرياضة علي إهتمامه ودعمه المستمر لكافة قضايا الشباب والرياضة .

ومن جانبه قال خالد كامل مدير البطولة علي الثقا الغالية للدكتور أشرف صبحي في قرارات اللجنة المنظمة والحرص السياسي وإصراراه علي إقامة المباراة في أسوان عاصمة الشباب الأفريقي وفي ظل رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي .

حضر المؤتمر رمزي هندي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ، ومحمود مرزا رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية ، الكابتن خالد كامل مدير دوري مراكز الشباب النسخة السادسة ، ومحمد غريب المدير التنفيذي للبطولة ، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة.

وفي سياق آخر ، إلتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية النوبية، حيث إستمع إلي مطالبهم وإحتياجاتهم من ملاعب نجيل صناعي وأكليرك، وكذلك حل بعض المعوقات التي تواجه مراكز الشباب والأندية في الدوريات المختلفة. وقد وعدهم بزيارة وجولة تفقديه خاصة لمراكز شباب النوبه وتوفير الدعم اللازم وإزالة كافة المعوقات لهذه المراكز والأندية.

يذكر أن وقد شارك بالدوري 598 مركز شباب من كافة محافظات الجمهورية، وأقيمت 6000 مباراة علي 284 ملعب، وأحرز اللاعبون 20453 هدف، ومشاركة تحكيمية ل 18000 حكم، و 2950 جهاز فني إداري ، و 18000 ألف لاعب.