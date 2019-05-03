رياضة | كلوب يوجه رسالة إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يوجه رسالة إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، لأنه مقتنع بأن فريقه يمكنه تجاوز الهزيمة 0-3 من برشلونة في دوري أبطال أوروبا، والتركيز في الفوز على مستضيفه نيوكاسل يونايتد، في ظل الصراع المثير على لقب الدوري الإنجليزي.

تفصل ليفربول نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي، قبل آخر مباراتين هذا الموسم، ويرى المدرب الألماني أنه لا يحتاج لرفع معنويات لاعبيه بعد الخسارة في إسبانيا بذهاب الدور نصف النهائي بدوري الأبطال.

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وقال كلوب مؤتمراً صحافيا اليوم الجمعة: "لم نكن بحاجة لتجميع اللاعبين في برشلونة واحتضانهم، الأمر داخلي إذا أردت الفوز في كرة القدم، يجب أن تتقبل الهزيمة، وأنا تحتفظ بمشاعر إيجابية أكبر من السلبية بعد المباراة، لأننا لعبنا بشكل جيد".

ولم يبد كلوب قلقاً بشأن معاناة لاعبيه من الإرهاق.

وتابع: "الفتية متحفزون بشكل تام، نحن في سباق ولا يمكن الشعور بالتعب بل بالطموح، وكل ما يمكننا فعله الآن الفوز على نيوكاسل، وهذا أمر بالغ الصعوبة ولا ننشغل بما تفعله بقية الفرق.