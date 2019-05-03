رياضة | نجم الأهلي والزمالك السابق: هذا هدفي بعد اعتزال كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي والزمالك السابق: هذا هدفي بعد اعتزال كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد أحمد سمير فرج وجهته عقب اعتزاله كرة القدم، والذى خصصها لتكون وجه قريبه لخدمة الكرة المصرية.

ويستعد لاعب الأهلي والزمالك السابق، لإنشاء أول منشأة كروية مجهزة بالكامل من حيث الملاعب والريكاڤري، كما تضم أول دار رعاية للمسنين الأجانب، كما تضم عدد من الفنادق المجهزة بالطراز الأوروبى.

وتكلف إنشاء المشروع ما يقرب من 162 مليون جنيه، ويرأس مجلس إدارة المشروع الدكتور أحمد حسن، ويتولي أحمد حسن فرج إدارته.