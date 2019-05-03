رياضة | ليفربول يعلن انتهاء موسم نابي كيتا.. واللاعب خارج أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يعلن انتهاء موسم نابي كيتا.. واللاعب خارج أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني لليفربول، الألماني يورجن كلوب، اليوم الجمعة، أن لاعب الوسط الغيني نابي كيتا سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم حيث يعاني من إصابة ستبعده شهرين على الأقل، ما يعني غيابه عن مواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكذلك بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحافي قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد السبت في إطار الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز: "هناك أخبار سيئة، لقد أصيب في الفخذ ويعاني من تمزق في الأوتار وسيبقى خارج الملاعب لمدة شهرين على الأقل".

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وتابع: "بالتأكيد هذه ليست لحظة جيدة فهو سيغيب عن جزء مهم من الموسم وكذلك عن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي كان يتطلع للمشاركة بها" والتي تقام في مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

ويستقبل ليفربول الثلاثاء المقبل، برشلونة في إياب نصف نهائي التشامبيونز ليغ حيث سيسعى للانتفاضة بعد خسارته ذهاباً على ملعب كامب نو بثلاثية نظيفة.

وكان كيتا قد بدأ مباراة الذهاب أمام برشلونة الأربعاء الماضي، أساسياً قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر الملعب بعد مرور 24 دقيقة.