رياضة | أول تعليق من ميسي على قرار زميله المفاجئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ميسي على قرار زميله المفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "الأفضل" لزميله السابق في برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز، الذي أعلن أنه سيعتزل اللعب في نهاية الموسم، لكنه لن يترك كرة القدم بل سينتقل إلى التدريب.

وقال ميسي في حسابه على إنستجرام: "كان من دواعي سروري أن أتشارك معك غرفة الملابس"، مضيفاً: "نحن نفتقدك منذ اليوم الأول الذي قررت فيه المغادرة، من أجل كل ما قدمته لنا في الملعب وخارجه".

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وقال تشافي (39 عاماً) أمس الخميس: "أشعر بالسرور والفخر لبلوغي سن التاسعة والثلاثين وأنا لا أزال قادراً على العطاء على أرض الملعب".

وينهي بطل كأس أوروبا 2008 و2012 ومونديال 2010 مسيرته كلاعب بأفضل طريقة.

وبدأ تشافي مسيرته الكروية مع برشلونة في العام 1998 ودافع عن ألوانه في 767 مباراة وساهم في قيادته إلى 25 لقباً، بينها 8 في الدوري الإسباني، 4 في دوري أبطال أوروبا ، 2 في الكأس الإسبانية ومرتان في كأس العالم للأندية.