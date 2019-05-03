رياضة | مانشيني: كلوب وبوتشينيو كانا سيُقتلان لو في إيطاليا!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشيني: كلوب وبوتشينيو كانا سيُقتلان لو في إيطاليا! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا، أن يورجن كلوب وموريسيو بوتشيتينو كانا سيُقتلان لو تدربا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال روبرتو مانشيني، في تصريحات نقلتها صحيفة "bleacher report": "هناك أمور مبالغ فيها في إيطاليا، سأضرب مثال من إنجلترا، بوتشيتينو يملك فريق رائع قي توتنهام وقدم 5 سنين رائعة لكنه لم يفز بشيء، لو كان في إيطاليا لقُتل".

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وتابع تصريحاته: "الحال نفسه ينطبق على كلوب، لم يفز مع ليفربول ببطولة لكنه صنع فريق رائع".

والجدير بالذكر أن مانشيني قد تولى تدريب منتخب إيطاليا في مايو العام الماضي وذلك بعد فك الارتباط بشكل كامل مع نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي.