رياضة | بعثة الزمالك تصل تونس.. ومفاجأة في استقبال البعثة البيضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الزمالك تصل تونس.. ومفاجأة في استقبال البعثة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مطار المنيستير في تونس بعد رحلة طيران من القاهرة اليوم الجمعة.

واستقلت بعثة الزمالك اتوبيسا من المطار لمدة ٢٥ دقيقة متوجهة إلي مدينة سوسة.

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وكان في استقبال بعثة الزمالك فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي مساء الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.