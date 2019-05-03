شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يغازل مدريد: منحت الكثير للريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

فيما يقترب الموسم الرياضي من نهايته، غازل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، متحدثاً عن رغبة جماهير الفريق الملكي بعودته للفريق.

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ورحل رونالدو عن صفوف مدريد الصيف الماضي، منتقلا إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل قرابة 100 مليون يورو، ما زعزع أسهم بطل أوروبا، الذي يقدم أحد أسوأ مواسمه محليا وأوروبيا بعد رحيل «الدون».

وقال رونالدو في مقابلة صحفية:«الناس في مدريد يحبونني. إنهم يوقفونني في الطريق ويطلبون مني العودة لمدريد، ويقولون هذا المنزل (ريال مدريد) هو منزلك. هذا شيء أحب سماعه دائما»، فيما اعتبر تلميحا إلى إمكانية العودة إلى «سانتياغو بيرنابيو». وأضاف: «لقد خرجت ورأسي مرفوع عاليا. جمهور ريال مدريد يعلمون أنني منحت الكثير لهذا النادي».

وحقق رونالدو لقب الدوري الإيطالي مع فريقه الجديد يوفنتوس، إلا أنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد أياكس أمستردام الهولندي.