شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يغازل مدريد: منحت الكثير للريال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
فيما يقترب الموسم الرياضي من نهايته، غازل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، متحدثاً عن رغبة جماهير الفريق الملكي بعودته للفريق.
ورحل رونالدو عن صفوف مدريد الصيف الماضي، منتقلا إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل قرابة 100 مليون يورو، ما زعزع أسهم بطل أوروبا، الذي يقدم أحد أسوأ مواسمه محليا وأوروبيا بعد رحيل «الدون».
وقال رونالدو في مقابلة صحفية:«الناس في مدريد يحبونني. إنهم يوقفونني في الطريق ويطلبون مني العودة لمدريد، ويقولون هذا المنزل (ريال مدريد) هو منزلك. هذا شيء أحب سماعه دائما»، فيما اعتبر تلميحا إلى إمكانية العودة إلى «سانتياغو بيرنابيو». وأضاف: «لقد خرجت ورأسي مرفوع عاليا. جمهور ريال مدريد يعلمون أنني منحت الكثير لهذا النادي».
وحقق رونالدو لقب الدوري الإيطالي مع فريقه الجديد يوفنتوس، إلا أنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد أياكس أمستردام الهولندي.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يغازل مدريد: منحت الكثير للريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.