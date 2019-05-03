شكرا لقرائتكم "وسعى كده يمكن مقعش".. شاهد هدف نسائى خالص للطيران أمام دجلة فى نهائي الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من نهائى دورى الكرة النسائية بتقدم فريق الطيران على وادي دجلة بهدف دون فى اللقاء الفاصل لتحديد بطل الدوري والمقام بنادي الصيد بـ6 أكتوبر. ويتساوى فريقي الطيران و وادي دجلة فى عدد النقاط برصيد 55 نقطة ، ويتوج الفائز منهما بلقب الدوري. أحرز هدف الطيران نورا عبد الحميد فى الدقيقة 34 من عمر المباراة. Advertisements ويشهد اللقاء تواجد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة وسيف زاهر عضو المجلس بالإضافة إلى دينا الرفاعي عضو المجلس و المشرفة على ملف الكرة النسائية. ويدير اللقاء تحكيمياً احمد الغندور الحكم الدولي. هدف الطيران

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