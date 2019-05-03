شكرا لقرائتكم وزير الرياضة : خصم ٥٠% لمباريات نادي أسوان على ملعبه في الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تخفيض قيمة إيجار استاد أسوان لصالح نادي أسوان الرياضي بنسبة ٥٠% خلال مشاركته في بطولة الدوري الممتاز، في إطار دعم الوزارة للنادي لأنه يعد من أهم الأندية الجماهيرية وممثل الصعيد الوحيد في بطولة الدوري.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن دعم الوزارة لم ينقطع لمحافظة أسوان بشكل عام تأكيدا على ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن أسوان عاصمة الشباب الإفريقى، مضيفا أن أسوان حصدت أكبر الزيارات والجولات من وزارة الشباب هذا العام تأكيدا على أهميتها ومكانتها الأفريقية.

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وأوضح "صبحي"، أن استاد أسوان سيستضيف اليوم نهائي أكبر دوري مراكز شباب المدن والذي شارك فيه هذا العام أكثر من ١٨ الف و٥٠٠ لاعب يمثلون أكثر ١٦٠٠ مركز شباب على مستوى الجمهورية، لافتا سيتوجه غدا إلى محافظة الغربية لتكريم نادي طنطا النادي الجماهيري الثاني الذي نجح في الصعود في دوري الأضواء لتقديم التهنئة إلى قيادات النادي.

وطالب نادي أسوان بالإعداد جيدا لموسم طويل بالدوري الممتاز للحفاظ على تواجده بالبطولة.