شكرا لقرائتكم غينيا تفقد كيتا في كأس الأمم الإفريقية بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيغيب نابي كيتا لاعب وسط ليفربول عن الملاعب لنحو شهرين بسبب إصابة أعلى الفخذ مما يعني أنه لن يلحق بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر على الأرجح.

وتعرض لاعب منتخب غينيا للإصابة خلال خسارة ليفربول 3-صفر أمام برشلونة يوم الأربعاء، وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول :لم يكن محظوظا حقا. إنه نبأ سيئ. أصيب بتمزق كبير في الفخذ.

وأضاف :سيغيب عن اللعب لمدة شهرين على الأقل. إنها أنباء سيئة لنا ولغينيا ولكأس الأمم الإفريقية. ليس خبرا جيدا.

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم السبت في ظل ملاحقة مانشستر سيتي الذي يتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة مع تبقي مباراتين.