أبو ريدة ومجاهد وفضل يزورون استاد الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار هانى أبو يدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كاس الأمم الافريقية، ورئيس اتحاد الكرة، استاد الإسكندرية لمتابعة أعمال التطوير التي تتم حاليا بالإستاد. ورافق أبو ريدة خلال جولته المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة والمنسق العام للبطولة و محمد فضل مدير البطولة. وتولى شريف سعد مدير استاد الإسكندرية مهمة شرح الأعمال الجارية بالملعب على مدار الساعة ليكون جاهزا لتسليمه في الموعد المحدد المقرر له منتصف شهر مايو الجاري. Advertisements ويستضيف استاد الإسكندرية المجموعة الثانية بالبطولة والتي تضم منتخبات نيجيريا وغنينيا وبوروندي ومدغشقر.

أبوريدة يتفقد استاد الإسكندرية

ابوريدة يلتقط صورة تذكارية مع العاملين باستاد الاسكندرية

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