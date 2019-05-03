شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل أبو القاسم وحمزة إلى دور الـ 64 فى كأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح لاعبا منتخب مصر علاء أبو القاسم والصاعد محمد حمزة فى التأهل الى دور ال 64 لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقامة حاليا فى مدينة سانت بطر سبرج فى روسيا . ويلعب ابو القاسم فى هذا الدور مع الالمانى كلاران فيما يلتقى محمد حمزة مع الكورى الجنوبى كى يونج سون . وطالب رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى اللاعبين بضرورة بذل اقصى الجهد من أجل الوصول لابعد مدى فى البطولة .

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