مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد تورينو اليوم في الدوري الإيطالي الجولة 35 والقنوات العارضة لها

يستضيف فريق يوفنتوس، مساء اليوم الجمعة، نظيره تورينو على ملعب اليانز ستاديوم في ديربي مدينة تورينو ضمن منافسات الجولة 35 للدوري الإيطالي، ويصنف ديربي مدينة تورينو كواحد من أكثر مواجهات الديربي إثارة في أوروبا بعيداً عن موقع الفريقين بجدول الترتيب.

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو

تنطلق مباراة يوفنتوس وتورينو في الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وتورينو

تنقل مباراة يوفنتوس وتورينو ضمن منافسات الجولة 35 للدوري الإيطالي عبر قناة beIN SPORTS HD 4 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات .

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تحظى المباراة بأهمية كبيرة لدى الفريقين على الرغم من حسم يوفنتوس للقب الدوري الايطالي، حيث تتمتع لقاءات الفريقين بندية كبيرة واهتمام جماهيري كبير رغم فارق الامكانيات بين الناديين.

يدخل اليوفنتوس اللقاء بحثاً عن الفوز على غريمه مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، ولانهاء الموسم بصورة إيجابية.

كما تحمل المواجهة أهمية خاصة للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم البيانكونيري الذي يأمل في هز شبك الضيوف، كما فعل في مباراة الدور الأول للعودة مرة أخري للصراع على لقب الهداف، حيث يتصدر المخضرم فابيو كوالياريلا جدول ترتيب الهدافين ب 23 هدفا بفارق ثلاثة أهداف عن النجم البرتغالي .

على الجانب الآخر، تبدو المباراة أكثر أهمية، فبجانب كونها مباراة ديربي ، وبعيداً عن رغبة تورينو في الثأر من خسارته بالدور الأول بهدف يتيم من ركلة جزاء، فإن المباراة تحمل أهمية قصوى للفريق الذي ينافس بقوة على احتلال المركز الرابع المؤهل للمشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم القادم، تذاع المباراة على قناة بي إن سبورت.