مباراة يوفنتوس وتورينو اليوم بث مباشر عبر قنوات بي ان سبورت إتش دي

يستضيف يوفنتوس نظيره تورينو مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 35 من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى على ملعب أليانز ستاديومK يوفنتوس حسم الدوري رسميًا منذ الجولة قبل الماضية أمام فيورنتينا، ولكن ديربي ديلا مولي يختلف دائمًا عند الجميع في تورينو.

تورينو يسعى بكل قوة للفوز على يوفنتوس وهذه تبقى بطولة بحد ذاتها، بالإضافة إلى أن تحقيق الانتصار على البيانكونيري في ملعب بطل إيطاليا سيقودهم لتخطي ميلان والتساوي مع أتلانتا بشرط تعثر فريق جاسبريني، بصراع الصعود لدوري الأبطال.

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو بالدوري الإيطالي

المباراة ستقام 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وتورينو بالدوري الإيطالي

وستُبث المباراة عبر قناة “BeinSports HD4”

Advertisements

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: كانسيلو، كيليني، بونوتشي، سبينازولا

الوسط: بيانيتش، ماتويدي، تشان

الهجوم: كريستيانو، بيرنارديسكي، مويس كين