انت الان تتابع أجيري يوجه صفعة لنجمي الزمالك قبل كأس الأمم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٠٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
خافيير أجيري
علم «التحرير»، من مصادر مطلعة في المنتخب الوطني، أن الثنائي محمود عبد المنعم «كهربا» ويوسف إبراهيم «أوباما» نجمي نادي الزمالك، خارج حسابات الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن منتخب مصر وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
وحسب المصادر، فإن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفراعنة، نقل إلى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، أن محمود عبد المنعم «كهربا»، تجاوز في حق الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة السابق خلال منافسات كأس العالم 2018 في روسيا. وتابعت المصادر أن يوسف إبراهيم «أوباما» تراجع
وتابعت المصادر أن يوسف إبراهيم «أوباما» تراجع مستواه بشكل كبير الفترة الأخيرة مع الزمالك، مما يجعله غير مؤهل للعب في المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن خافيير أجيري، استقر على ضم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، ووليد سليمان لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في كأس الأمم، وأشاد أجيري بالمستوى الذي ظهر به السعيد مؤخرًا مع فريقه.
كما أشاد مدرب الفراعنة، برجب بكار لاعب بيراميدز، اللاعب الذي يقدم أداءً جيدًا مع فريقه هذا الموسم، مؤكدًا أنه قد يكون ضمن قائمة المنتخب في كأس الأمم.
كانت هذه تفاصيل خبر أجيري يوجه صفعة لنجمي الزمالك قبل كأس الأمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.