انت الان تتابع أجيري يوجه صفعة لنجمي الزمالك قبل كأس الأمم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٠٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

خافيير أجيري

علم «التحرير»، من مصادر مطلعة في المنتخب الوطني، أن الثنائي محمود عبد المنعم «كهربا» ويوسف إبراهيم «أوباما» نجمي نادي الزمالك، خارج حسابات الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن منتخب مصر وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

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وحسب المصادر، فإن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفراعنة، نقل إلى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، أن محمود عبد المنعم «كهربا»، تجاوز في حق الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة السابق خلال منافسات كأس العالم 2018 في روسيا. وتابعت المصادر أن يوسف إبراهيم «أوباما» تراجع