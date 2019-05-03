الان تتابع ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري بدون كيتا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:

يشهد ملعب جيمس بارك، غدا السبت، مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد ، في الأسبوع 37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، يبدو أن نقطة، سوء الحظ يراود الريدز، ولا سيما مع اقتراب المباريات المهمة والبطولات الكبرى.

يحتل فريق ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 91 نقطة، وراء المتصدر مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، ورغم الأداء الجيد الذي يقدمه الريدز في البطولة المحلية والسعي الحثيث من أجل استعادة اللقب الغائب منذ سنين، إلا أنه معرض بقوة لعدم الحصول على الدوري، إذا واصل مانسشتر سيتي انتصاراته وحافظ على فارق النقاط.

يدخل الريدز مباراة الغد وهو قادم من هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة أمام برشلونة الإسباني، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويسعى رفاق محمد صلاح لتقديم أداء جيد في المباراة، والمنافسة على الدوري، ومصالحة جمهور الفريق بعد الخسارة القاسية.

ويفتقد ليفربول في لقاء نيوكاسل، نابي كيتا، بعد تعرضه للإصابة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إثر التحام قوي مع لاعب البارسا إيفان راكيتيتش، ويغيب كيتا لاعب وسط الريدو عن الملاعب لنحو شهرين بسبب إصابة أعلى الفخذ مما يعني أنه لن يلحق بكأس الأمم الافريقية لكرة القدم في مصر على الأرجح.

وقال يورجن كلوب، مدرب ليفربول: “كيتا لم يكن محظوظا حقا. إنه نبأ سيء. أصيب بتمزق كبير في الفخذ.. سيغيب عن اللعب لمدة شهرين على الأقل. إنها أنباء سيئة لنا ولغينيا ولكأس الأمم الافريقية. ليس خبرا جيدا”.

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وترك كيتا المباراة في الدقيقة 24 بعد تعرضه لإصابة عضلية في فخذه ودخل بدلاً منه جوردان هندرسون.

ومن المتوقع أن يلعب ليفربول مباراة الغد أمام نيوكاسل بتشكيل مكون من: أليسون بيكير – آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – جو جوميز – جوردان هندرسون – جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر – ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

على الجانب الآخر، يعيش فريق نيوكاسل أيامًا لا يحسد عليها منذ انطلاقة الدوري، فحتى الآن وبعد مرور 36 جولة جمع الفريق 42 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل فى 9 مبارايات، بينما تلقى 16 هزيمة في البريميرليج، ويحتل الفريق المركز الثالث عشر وبفارق نقطة عن كريستال بالاس صاحب المركز الثاني عشر.

ويخوض نيوكاسل مباراة الغد أمام ليفربول بتشكيل يضم: مارتن دوبرافكا – مات ريتشي- بول داميت – فيديريكو فيرنانديز – فابيان شاير – خافير مانكويلو – كريستيان أتسو – إسحاق هايدن – جونجو شيلفي – أيوزي بيريز – سالومون روندون.

يشار إلي أن المنافسة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز انحصرت بين مانشستر سيتي وليفربول ، إذ يحتل الأول صدارة الترتيب برصيد 92 نقطة، وليفربول في مركز الوصيف برصيد 91 نقطة، وتوتنهام في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، ويأتي فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 68 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الخامس برصيد 66 نقطة.