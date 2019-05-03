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شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة الصعود للدوري الممتاز..نادي أسوان يستقبل وزير الرياضة بالمزمار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وعدد من نجوم الفن والرياضة ورجال وسيدات الأعمال احتفالية تكريم نادي أسوان بمناسبة الصعود لدوري الممتاز.
وتم استقبال الوزير لدى وصوله مقر الاحتفال بالمزمار البلدي.
وأشاد اللواء احمد سليمان رئيس نادي أسوان، بدعم وزير الرياضة لنادي أسوان منذ بداية الموسم مقدما شكره للجهاز الفني بقيادة مجدي عبدالعاطي واللاعبين ولجمهور أسوان بعد مساندته للفريق طوال الموسم.
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