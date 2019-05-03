شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط على «أبوريدة» للعفو عن كهربا وأحمد فتحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، المشرف العام على المنتخب الوطنى لكرة القدم، قراره النهائى بضم الثنائى أحمد فتحى لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى ومحمودعبد المنعم «كهربا» مهاجم الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعدما شهدت الأيام الماضية خلافا داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة حول ضم اللاعبين للاستفادة من خبرتهما فى القائمة النهائية لبطولة امم إفريقيا المقرر إقامتها يوم 21 يونيو المقبل.

ويرفض «أبوريدة» ضم الثنائى كهربا وأحمد فتحى للمنتخب بسبب ما بدر منهما خلال مونديال روسيا 2018 وتسبب فى ظهور الفريق بمستوى سيئ لم يحقق خلالها الفوز فى أى مباراة، سواء عندما أصر «فتحى» على صيام الأيام الستة من شوال رافضا طلب «أبوريدة» وقتها بعدم الصيام حتى لا يؤثر ذلك على أدائه أو «كهربا» عقابا له على أزمته الشهيرة مع سعد سمير مدافع الأهلى فى معسكر روسيا، وعلمت «المصرى اليوم» أن أربعة من أعضاء المجلس طلبوا من «أبوريدة» العفو عن الثنائى حتى يستفيد منهما المنتخب الوطنى فى المرحلة المقبلة خصوصا أن الفريق يعانى من ازمة الظهير الأيمن ورأس الحربة ومن ثم فإن وجودهما سيؤثر بشكل إيجابى على الفريق لا سيما أن مستوى المنتخبات الإفريقية تطور فى السنوات الاخيرة ولا يمكن أن يتم استبعاد اى لاعب من العناصر المؤثرة، ولم يبد رئيس اتحاد الكرة رأيا فى هذا الصدد فى ظل عدم ظهور الثنائى «فتحى وكهربا» بمستوى متميز يدفع أبوريدة للعفو عنهما ومنح الفرصة لأجيرى فى اختيارهما للمنتخب الوطنى.

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يأتى هذا فى الوقت الذى علمت فيه «المصرى اليوم» السبب الرئيسى وراء اقتراب وليد سليمان لاعب الوسط المهاجم بالنادى الأهلى إلى صفوف المنتخب الوطنى فى القائمة النهائية لأمم إفريقيا وهو تمسك «أجيرى» المدير الفنى بضم عبدالله السعيد لاعب الوسط المهاجم بنادى بيراميدز عقب تألقه مع فريقه فى الفترة الأخيرة بمباريات الدورى الممتاز.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة- رفض ذكراسمه- فإن عددا من الأعضاء تحفظوا على ضم عبد الله السعيد خوفا من تأثير ذلك على مساندة بعض الجماهير للمنتخب الوطنى خلال البطولة وعدم تكرار ما حدث مع عصام الحضرى عندما احترف بنادى سيون السويسرى قبل بطولة أمم إفريقيا 2008، وهو الامر الذى دفع «أبوريدة» للتأكيد على أن السبيل الوحيد لضم «السعيد» هو الموافقة على تواجد وليد سليمان بالقائمة النهائية باعتبار أن الأخير يرتبط بعلاقة وطيدة مع الجماهير فى ظل تألقه مع ناديه فى الدورى الممتاز وآخرها مواجهة طلائع الجيش التى كان لـ«الحاوى» فيها دور كبير فى فوز فريقه بالمباراة.

فيما طلب «أجيرى» من اتحاد الكرة منع كافة وسائل الإعلام وأقارب مسؤولى الجبلاية ووكلاء اللاعبين من الاقتراب من معسكر المنتخب الوطنى خلال بطولة أمم إفريقيا، رافضا تكرار ما حدث فى معسكرات سابقة عندما تولى المسؤولية بتواجد عدد من أقارب اللاعبين ومسؤولى الجبلاية فى فندق المنتخب الوطنى من أجل التصوير مع اللاعبين خصوصا محمد صلاح نجم الكرة المصرية والمحترف بنادى ليفربول الإنجليزى.