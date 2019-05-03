شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد القدم» يوقع مذكرة تفاهم مع «العمل» لدعم جوانب التنمية المجتمعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي، تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي مذكرة تعاون بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثل بلجنة المسؤولية الاجتماعية وبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية الاجتماعية، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيسة لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية أضواء العريفي.

Advertisements

وتهدف المذكرة إلى دعم مبادرات الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال تفعيل الاتفاقيات والشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم جوانب التنمية المجتمعية عبر كرة القدم بالإضافة الى تفعيل جوانب المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد والأندية وعمل مبادرات مشتركة تخدم الطرفين وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والتي تعد من إحدى الأهداف الإستراتيجية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد السعودي في ملتقى المسؤولية الاجتماعية الأول والمعرض المصاحب له الذي أقامته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث شاركت لجنة المسؤولية الإجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد في الملتقى.

وأكدت رئيسة اللجنة أضواء العريفي أن الاتحاد السعودي حريص كل الحرص على تفعيل دوره الكامل في المسؤولية الإجتماعية والمشاركة في البرامج المجتمعية من خلال العمل مع مختلف لجان وإدارات المسؤولية الإجتماعية في القطاعين الحكومي والخاص، و عبرت العريفي أن اللجنة تتطلع من خلال هذه الشراكة لتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة الوطن و شبابه و بناته.