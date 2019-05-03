شكرا لقرائتكم موعد انتهاء أعمال التطوير باستادات أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا للانتهاء من أعمال التطوير فى جميع الاستادات التى ستستضيف مباريات البطولة قبل يوم 20 مايو الجاري. Advertisements تنطلق بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل. تابع مسئولو اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا أن استاد القاهرة سيكون جاهز فى الأسبوع الأول من يونيو وسيتم تسلمه قبل إنطلاق البطولة فى حدود 10 إلى 15 يوم.

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