شكرا لقرائتكم اخبار الأهلي اليوم الجمعة 3-5-2019 جيرالدو يعود من الإصابة والأهلي مش هيلبس أزرق تانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الأهلي اليوم الجمعة 3-5-2019

أدى لاعبى النادي الأهلي، المران الصباحى ضمن استعدادات الفريق للنجوم فى الأسبوع الـ 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث شارك الأنجولى جيرالدو فى التدريبات بعد شفاءه من الاصابة التى لحقت به فى مبارة طلائع الجيش الأخيرة وأدت لفقدانه الذاكرة بشكل مؤقت، بينما ركز لاسارتى على كيفية الضغط على المنافس مع الاستلام والتسلم السريع للكرة، والكرات العرضية وتكليف 6 لاعبين بإرسال الكرات العرضية المتقنة من الجهتين اليمنى واليسرى، حيث تواجد في الجبهة اليمني كل من: محمد هاني وحسين الشحات وباسم علي، في حين تواجد في اليسرى كل من: محمود وحيد إسلام محارب ومحمد شريف.



اخبار الأهلي اليوم

اخبار الأهلي اليوم الجمعة 3-5-2019

مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عقد اجتماع مع جهازه المعاون خلال مران الفريق، حيث ناقش بعض الأمور الفنية وتحديد نقاط ضعف فريق النجوم لاستغلالها خلال المباراة التى تجمعهما الأحد المقبل، على استاد بتروسبورت .



اخبار الأهلي اليوم

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اخبار الأهلي اليوم الجمعة 3-5-2019

شهدت تصريحاً للمدرب العام للأهلي محمد يوسف، حيث أكد على أن مواجهة فريق النجوم ليست سهلة كما يتوقع البعض لأنها أمام فريق يصارع الهبوط لدورى الدرجة الثانية، بالإضافة إلى أن الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة دائماً ما تكون قوية وصعبة على أهل "القمة والقاع"، على حد سواء، بخلاف أن الأهلي يحترم جميع المنافسين بغض النظر عن ترتيبهم فى جدول المسابقة، مضيفا أن الحديث عن فكرة المواجهات السهلة أمراً ليس منطقياً و غير مقنع.



اخبار الأهلي اليوم