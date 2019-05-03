شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يحشد 26 لاعباً لمواجهة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار إيهاب جلال المدير الفني للمصري، 26 لاعبا فى قائمة فريقه لخوض معسكرا مغلقا، يبدأ اليوم بأحد فنادق مدينة الاسماعيلية استعدادا لمباراته ضد بيراميدز والمؤجلة من الجولة الثلاثين من الدوري والمقرر اقامتها في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش بالسويس.

وتضم القائمة 26 لاعباً هم:

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، محمود السيد ، الناشئ محمد شحاته.

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خط الدفاع : أحمد شوشة ، اسلام أبو سليمة ،مصطفى طيارة ، كريم العراقي ، محمد شطة ، الحسيني سمير ، الناشئ حسام أشرف.

خط الوسط :عمرو موسى ، فريد شوقي ، إيزي إيميكا ، سعيدو سينبوري ، عبد الله بيكا ، إسلام عيسى ، محمد جابر ، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، عمر كمال عبد الواحد ، حسين رجب ، محمد جريندو ، اسلام عطية ، ايزيكال باسي.

خط الهجوم :محمود وادي ، أوستين أموتو.