شكرا لقرائتكم محمد يوسف: الأهلى يحترم المنافسين.. والفوز على النجوم "مفتاح" التتويج بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف، المدرب العام للنادى الأهلى أن مواجهة فريق النجوم ليست سهل كما يتوقع البعض لأنها أمام فريق ينافس للهروب من دوامة الهبوط، بالإضافة إلى أن الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة دائماً ما تكون قوية وصعبة على أهل "القمة والقاع"، على حد سواء.

وقال يوسف فى تصريحات إعلامية إن الأهلى يحترم جميع المنافسين بغض النظر عن ترتيبهم فى جدول المسابقة، مضيفا أن الحديث عن فكرة المواجهات السهلة أمراً ليس منطقياً و غير مقنع.

ويلتقي الأهلى نجوم إف سى بعد غد الأحد، على استاد بتروسبوت.

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وأضاف المدرب العام للأهلى أن هدف الجهاز الفنى الفوز بالثلاث نقاط أمام النجوم وكل المباريات المتبقية من أجل التتويج باللقب لإسعاد الجماهير.

وأوضح محمد يوسف أن مستوى الفريق يتقدم من مباراة لأخرى بفضل زيادة الإنسجام بين اللاعبين وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى، فضلاً عن عودة المصابين التى منحت الفريق قوة واضحة خلال الأسابيع الماضية، وآخرهم وليد سليمان نجم الفريق والذى ظهر بشكل جيد فى لقاء طلائع الجيش الأخير.

ويتساوى الأهلى مع بيراميدز على صدارة الدورى حالياً برصيد64 نقطة ، وإن كان الأخير يتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، لكنه خاض مباراتين أكثر من أبناء القلعة الحمراء.