شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل تونس.. وفرجانى ساسى فى استقبالها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت منذ قليل بعثة الزمالك مطار المنستير في تونس بعد رحلة طيران 3 ساعات ، حيث استقلت البعثة البعثة أتوبيسا فور وصولها إلي المطار لمدة ٢٥ دقيقة متوجهة إلي مدينة سوسة.

كان في استقبال بعثة الزمالك فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق المتواجد في تونس لخوض عمليات التأهيل تحت إشراف الدكتور سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي بعد الإصابة التي تعرض لها في القدم مع الفريق الأبيض في مباراة حسنية أغادير بالكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي مساء الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية، كان لقاء الذهاب قد انتهي بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله كهربا.