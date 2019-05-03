شكرا لقرائتكم مذكرة تعاون بين اتحاد كرة القدم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع لؤي السبيعي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، مذكرة تعاون بين اتحاد كرة القدم ممثلا بلجنة المسؤولية الاجتماعية وبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية الاجتماعية، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيسة لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية أضواء بنت عبدالرحمن العريفي.

وتهدف المذكرة إلى دعم مبادرات الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال تفعيل الاتفاقيات والشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم جوانب التنمية المجتمعية عبر كرة القدم، إضافة إلى تفعيل جوانب المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد والأندية وعمل مبادرات مشتركة تخدم الطرفين وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والتي تعد من أحد الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد السعودي في ملتقى المسؤولية الاجتماعية الأول والمعرض المصاحب له الذي أقامته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث شاركت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد في الملتقى.

وأكدت رئيسة اللجنة أضواء العريفي أن الاتحاد السعودي حريص كل الحرص على تفعيل دوره الكامل في المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في البرامج المجتمعية من خلال العمل مع مختلف لجان وإدارات المسؤولية الإجتماعية في القطاعين الحكومي والخاص، وعبرت العريفي أن اللجنة تتطلع من خلال هذه الشراكة لتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة الوطن وشبابه وبناته.