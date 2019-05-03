شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل تونس وسط استقبال فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الزمالك إلى مطار المنستير في تونس بعد رحلة طيران من القاهرة اليوم الجمعة واستقلت بعثة الزمالك أتوبيسا فور وصولها إلي المطار لمدة 25 دقيقة متوجهة إلي مدينة سوسة. Advertisements وكان فى استقبال بعثة الزمالك فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق المتواجد فى تونس لخوض عمليات التأهيل تحت إشراف الدكتور سهيل الشملى طبيب المنتخب التونسى بعد الإصابة التى تعرض لها فى القدم مع الفريق الأبيض فى مباراة حسنية أغادير بالكونفدرالية. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجم الساحلى التونسى مساء الأحد المقبل فى إياب الدور نصف النهائى لكأس الكونفدرالية الإفريقية، كان لقاء الذهاب قد انتهي بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله كهربا.

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