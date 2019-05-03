شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تطوير استاد القاهرة قبل 10 أيام من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا ان جميع الاستادات التى ستستضيف مباريات البطولة ستكون جاهزة قبل 20 مايو الجارى. تنطلق بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل. تابع مسئولو اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا أن استاد القاهرة سيكون جاهز فى الأسبوع الأول من يونيو وسيتم تسلمه قبل إنطلاق البطولة فى حدود 10 إلى 15 يوم.

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