شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الخطيب يفرض صورته على دولاب الإنجازات بدون بطولة واحدة ويتجاهل المجالس الناجحة السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب عدم اعترافه بتاريخ النادى ومن سبقهم من مجالس إدارة من خلال الانفراد بالتواجد فى صدارة الأماكن التاريخية فى النادى ووضع صور خاصة بالمجلس الحالى دون باقى المجالس وكأن تاريخ الأهلى بدأ مع المجلس الحالى.

مجلس الخطيب واصل سقطاته المؤثرة على تاريخ النادى من خلال محو إنجازات المجالس الاخرى وكأنهم اول مجلس إدارة بالنادى وذلك عندما قاموا بنزع كافة صور مجالس الادارات السابقة حول دولاب البطولات الخاص بالنادى ولا توجد سوى صورة المجلس الحالى رغم أنه لم يحقق أى بطولة حتى الأن.

وأيضا قاموا بوضع صورة لهم تحت صورة أول مجلس إدارة بالنادى 1907 وكأنهم تسلموا المهمة من أول مجلس مباشرة متجاهلين تاريخ عظماء النادى.

Advertisements



صورة دولاب الاهلى مع المجلس الجديد



صورة مجلس الاهلى