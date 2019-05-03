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مجلس الخطيب يفرض صورته على دولاب الإنجازات بدون بطولة واحدة ويتجاهل المجالس الناجحة السابقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب عدم اعترافه بتاريخ النادى ومن سبقهم من مجالس إدارة من خلال الانفراد بالتواجد فى صدارة الأماكن التاريخية فى النادى ووضع صور خاصة بالمجلس الحالى دون باقى المجالس وكأن تاريخ الأهلى بدأ مع المجلس الحالى.

مجلس الخطيب واصل سقطاته المؤثرة على تاريخ النادى من خلال محو إنجازات المجالس الاخرى وكأنهم اول مجلس إدارة بالنادى وذلك عندما قاموا بنزع كافة صور مجالس الادارات السابقة حول دولاب البطولات الخاص بالنادى ولا توجد سوى صورة المجلس الحالى رغم أنه لم يحقق أى بطولة حتى الأن.

وأيضا قاموا بوضع صورة لهم تحت صورة أول مجلس إدارة بالنادى 1907 وكأنهم تسلموا المهمة من أول مجلس مباشرة متجاهلين تاريخ عظماء النادى.

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صورة دولاب الاهلى مع المجلس الجديد
صورة دولاب الاهلى مع المجلس الجديد

 

صورة مجلس الاهلى
صورة مجلس الاهلى

 

مجلس الاهلى فى دولاب الفريق
مجلس الأهلى فى دولاب الفريق
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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